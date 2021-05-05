 

Меган Маркл написала первую книгу: о чем она

05.05.2021, 7:28, Разное
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Первое литературное произведение от Меган Маркл – это книга для детей под названием The Bench (“Скамейка”). О том, что герцогини Сассекская собирается стать детским писателем, стало известно еще в августе 2019 года. Тогда инсайдеры сообщали, что в своих рассказах Меган не будет упоминать про жизнь в королевской семье, и не обманули.
По словам автора, импульсом для литературного творчества стало рождение первенца, а вдохновением – наблюдения за отношениями отца, принца Гарри, и сына – принца Арчи. Об этом сказано в официальном пресс-релизе американского издательства Random House Children’s Books, которое публикует книжку.

“Скамейка” началась как стихотворение, которое я написала для Гарри через месяц после рождения Арчи. Это был день Отца и я просто хотела выразить свои чувства, – говорит Меган Маркл. Герцогиня надеется, что “эта история найдет отклик в каждой семье, независимо от ее положения, финансов и состава”.

Обложка книги Меган Маркл “Скамейка”

В книжке 40 иллюстрированных страниц, которые оформил художник Кристиан Робинсон.

Кристиан использовал теплые тона, удивительную акварельную технику, чтобы отобразить мягкость, теплоту и комфорт, которые присуще таким крепким и надежным связям, которые есть между сыном и папой, в любых слоях общества. Это было особенно важно для меня на любом этапе работы, – рассказала герцогиня.Для художника, по его словам, было “честью рисовать иллюстрации для той книги”. О содержании книжки можно судить пока только по пресс-релизу, в котором сказано:

Первая книга герцогини Сассекской Меган “Скамейка” прекрасно передает особенности отношений отца и сына через призму восприятия матери и каждый сюжетный поворот наполнен яркими эмоциями, что мастерски было подчеркнуто эксклюзивными иллюстрациями.

На полках книжных магазинов “Скамейка” появится 8 июня и будет стоить 24 доллара, но уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте Amazon. Книгу мы сможем не только почитать, но и послушать, и озвучивать оригинальную аудиоверсию, которую будет читать сам автор.

Меган не первая королевская особа, решившая окунуться в мир издательского дела. В 1980 году принц Чарльз выпустил детскую книгу под названием “Старик Лохнагара”. А в конце 90-х Сара Фергюсон стала автором серии книг про маленький вертолетик Баджи.



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