Вещи с пятнами крови Наполеона Бонапарта пустят с молотка

Во Франции в честь 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта продадут с аукциона вещи, которые были на полководце после его смерти. Как передаёт NTD, на предметах гардероба сохранились кровавые пятна Наполеона. Всего на аукцион выставят около 360 предметов. Среди них — локон волос Наполеона, его шёлковые чулки и рубашка с длинными рукавами.

Вещи, которые были на Наполеоне Бонапарте после его смерти, продадут на аукционе во Франции.

ЖАН-ПЬЕР ОСЕНА, владелец аукционного дома: Здесь есть ДНК императора. Более личной вещи не найти.

На предметах гардероба сохранились кровавые пятна Наполеона. Аукцион проводят в честь 200-летия со дня смерти великого полководца.

ЖАН-ПЬЕР ОСЕНА: В этом стеклянном шкафу лежит рубашка Наполеона, его носовой платок, его чулки и ткань, которой было обёрнуто тело Наполеона во время вскрытия в 1821 году в Лонгвуде на острове Святой Елены.

Бывший французский император скончался 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Туда его отправили в ссылку британцы после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году.

В целом на аукцион выставят около 360 предметов. Среди них — локон волос Наполеона, его шёлковые чулки и рубашка с длинными рукавами. На каждой была вышита вот такая маленькая буква N.

Как ожидается, одежду с кровавыми пятнами продадут за сумму до 15 тысяч евро.

Также на торги выставят богато украшенную тарелку, с которой Наполеон ужинал. Её могут продать за сумму до 200 тысяч евро.

Владелец аукционного дома говорит, что Наполеон был одержим чистотой. Он по 3-4 раза в день принимал ванну и постоянно менял рубашки. В месяц он также расходовал 20-30 литров одеколона.

Ещё одной его необычной прихотью было то, как он носил свою двуугольную шляпу. В начале XIX века обычно углы такого головного убора были направлены вперёд и назад. Однако император стал носить шляпу по-другому, чтобы создать свой уникальный образ.

Дата выхода в эфир 03 мая 2021 года.