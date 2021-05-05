 

Глава УГКЦ рассказал, могут ли священнослужители греко-католической церкви баллотироваться в депутаты

05.05.2021, 7:10, Новости дня
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“Священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет. […] У нас есть четкая инструкция, как должны вести себя священнослужители, в частности в контексте избирательной кампании. Хотя мы констатируем определенные факты, есть нарушения, священники нарушают эту инструкцию”, –  сказал архиепископ Святослав. 

Он уточнил, что в случае нарушения инструкции священника суспендируют – ему запрещают священнослужение. 

Об этом Святослав рассказал, отвечая на вопрос об использовании церкви и религиозности для пиара политиками (журналист в качестве примера упоминал мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива). 

Шевчук отметил, что сегодня “мы имеем дело с вопиющим популизмом”.

“Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать. Будет ли потом выполнять то, что обещала? Нет. Но для того, чтобы расположение получить – и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию. И это является большой бедой”, – добавил он. 

Контекст:Архиепископу Шевчуку 51 год, он возглавляет УГКЦ с 2011 года. Марцинкив, как пишет “Украинская правда”, из-за религиозности нередко поддавался критике. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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