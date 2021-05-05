 

Три пуска МБР «Сармат» запланированы в 2021 году

05.05.2021, 7:04, Новости дня
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В 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщили источники в ОПК и близкие к Минобороны.

Первый пуск «будет выполнен ориентировочно в третьем квартале» по «боевому полю на полигоне Кура на Камчатке». Все пуски осуществят с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Не исключено, что один из пусков выполнят на максимальную дальность. В 2022 году ожидаются государственные испытания «Сармата» и постановка первого полка на боевое дежурство, военное ведомство «уже ведет закупки серийных ракет», передает ТАСС.

Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.



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