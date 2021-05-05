 

США открестились от попыток «подчинить Китай»

05.05.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок», а не «сдержать или подчинить» Китай, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, в этот порядок США «усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий», он «сослужил добрую службу» не только американцам. Как сообщил Блинкен, «даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай», и каждый, кто пытается его «разрушить», должен понимать, что США «встанут на защиту», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Блинкен отказался соглашаться с требованиями Пекина к США не «жаловаться на ситуацию в Синьцзяне и бесчеловечное обращение с уйгурами, на происходящее на Тайване, в Тибете или Гонконге, поскольку это внутренний вопрос» Китая. Глава Госдепа заявил, что «Китай подписал Всеобщую декларацию прав человека в ООН», которая является «частью основанного на правилах порядка».

«Если вы не собираетесь придерживаться своих обязательств, мы будем высказываться по этому поводу», – сообщил он, добавив, что не хочет навешивать ярлыки на отношения с Китаем, например, использовать термин «холодная война». При этом Блинкен предостерег от попыток изменить статус Тайваня силовым способом, предупредив, что такие действия стали бы серьезной ошибкой.

По его мнению, в последние годы Пекин «ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», но в целом у отношений двух стран «есть и аспекты враждебности, и аспекты конкуренции, и аспекты сотрудничества». 

Блинкен выразил мнение, что США не призывают своих партнеров, в том числе в Европе, выбирать между Вашингтоном и Пекином, понимая «сложные отношения с Китаем, например, в сфере экономики». Однако «должны быть основные правила, которых необходимо придерживаться», сказал он. Так, Китаю нужно изменить подход к торговле, чтобы соответствовать международным правилам справедливой конкуренции.

Напомним, во время встречи в Лондоне главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение РФ и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. Госдеп заявил, что «доминирующей темой» был Китай, который обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Фельштинский: Может оказаться, что Трамп 2016-2021 годов это всего лишь “молодой Гитлер”, а время настоящего Гитлера еще впереди

26.06 / Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

12.09 / Microsoft предупреждает — русские и китайские хакеры снова атакуют американские выборы

20.07 / Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

22.08 / Метеорологи предупредили японцев о надвигающемся тайфуне

17.02 / Минздрав одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

23.10 / Власти Москвы не увидели необходимости в новых ограничениях по коронавирусу

23.08 / Самосвал и автобус столкнулись в Москве

22.08 / В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин, ядов нет – минздрав Омской области

06.02 / Байден считает, что Трамп не должен получать отчеты разведки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика