США открестились от попыток «подчинить Китай»

Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок», а не «сдержать или подчинить» Китай, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, в этот порядок США «усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий», он «сослужил добрую службу» не только американцам. Как сообщил Блинкен, «даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай», и каждый, кто пытается его «разрушить», должен понимать, что США «встанут на защиту», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Блинкен отказался соглашаться с требованиями Пекина к США не «жаловаться на ситуацию в Синьцзяне и бесчеловечное обращение с уйгурами, на происходящее на Тайване, в Тибете или Гонконге, поскольку это внутренний вопрос» Китая. Глава Госдепа заявил, что «Китай подписал Всеобщую декларацию прав человека в ООН», которая является «частью основанного на правилах порядка».

«Если вы не собираетесь придерживаться своих обязательств, мы будем высказываться по этому поводу», – сообщил он, добавив, что не хочет навешивать ярлыки на отношения с Китаем, например, использовать термин «холодная война». При этом Блинкен предостерег от попыток изменить статус Тайваня силовым способом, предупредив, что такие действия стали бы серьезной ошибкой.

По его мнению, в последние годы Пекин «ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», но в целом у отношений двух стран «есть и аспекты враждебности, и аспекты конкуренции, и аспекты сотрудничества».

Блинкен выразил мнение, что США не призывают своих партнеров, в том числе в Европе, выбирать между Вашингтоном и Пекином, понимая «сложные отношения с Китаем, например, в сфере экономики». Однако «должны быть основные правила, которых необходимо придерживаться», сказал он. Так, Китаю нужно изменить подход к торговле, чтобы соответствовать международным правилам справедливой конкуренции.

Напомним, во время встречи в Лондоне главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение РФ и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. Госдеп заявил, что «доминирующей темой» был Китай, который обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении».