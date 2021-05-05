Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией

На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», сообщил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой.

Как сообщил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как сообщил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации».

Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.