 

Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией

05.05.2021, 7:04, Новости дня
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На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», сообщил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой.

Как сообщил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как сообщил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации».

Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



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