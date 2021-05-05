 

Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны гречихи

05.05.2021, 6:32, Разное
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Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны гречихи, крупы грубого помола из гречихи и очищенного гречневого зерна. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа, гречиху внесли в перечень «жизненно важных для внутреннего рынка Российской Федерации» товаров.

Инициативу ограничить экспорт гречихи в конце апреля озвучили в Минсельхозе, выполняя поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова. В ведомстве уточнили, что предложение связано с «повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисках повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта».

«В частности, средняя цена на эту продукцию за период с 1 января по 30 марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 39% и составила 571,2 доллара за тонну», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее газета «Ведомости» писала, что торговые сети и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, в том числе на гречку. Росстат сообщал, что гречка с 20 по 26 апреля подорожала на 0,6%, с начала апреля — на 2,2%, с начала года — на 4,4%.

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Источник: Новая газета



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