 

Мишустин поручил утвердить план развития технологий передачи электроэнергии

05.05.2021, 6:10, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустил распорядился в течение месяца утвердить план мероприятий по развитию технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем на период до 2024 года, говорится в распоряжении кабмина.

В документе также был определен ответственный за проведение соответствующей работы – вице-премьер России Александр Новак.

«Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А.В. в месячный срок утвердить план мероприятий развитие высокотехнологичной области «Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» на период до 2024 г.», – передает ТАСС текст распоряжения.



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