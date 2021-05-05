Японцы восхитились «геополитическим оружием» России

Японские читатели Yahoo News Japan восхитились предназначенным для Арктики мощным российским вездеходом ДТ-30 «Витязь», сравнив его с американскими и шведскими машинами.

Автор статьи описал преимущества разработки, сочетающей в себе функции сухопутного средства передвижения и амфибии. Вездеход, создававшийся для военных нужд, оказался очень востребованным для широкого спектра транспортных задач. ДТ-30 подходит для работы в сложных условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50 градусов до плюс 40 градусов.

Журналист напомнил, что в Японии есть похожая на «Витязь» машина – «Красная саламандра», однако у Токио всего один аппарат такого типа. А российский ДТ-30 – это многотиражное специальное транспортное средство, уточняет автор. По мнению журналиста, многофункциональный и практичный вездеход, отражает «далеко идущие геополитические намерения Москвы» в Арктике, которая в последние годы превращается в «горячую точку планеты».

Японцы восхитились талантом российских инженеров, разработавших ДТ-30 и оценили преимущества «Витязя», передает РИА «Новости».

«В свое время в США создали и широко разрекламировали «Снежный крейсер» (Antarctic Snow Cruiser) для использования в Антарктике. Ну и где он? Ничего у американцев не получилось. «Снежный крейсер» превратился в груду металла. Все-таки и русских большой и богатый опыт жизни в условиях крайнего Севера и экстремально низких температур. У них все получается!» – отметил rejisu.

«Такая техника шведского производства существует с 1980-х годов. Двухзвенные машины Bv.206 служат даже на авиабазах японских сил самообороны, например, на базе Садо в Ниигате. На них стоят форсированные моторы BvS 10. Но русские ДТ-30 производят гораздо более мощное впечатление. Шведские машины по сравнению с ними игрушки. Молодцы, русские! Такие машины очень нужны для освоения огромных просторов Сибири!» – написал пользователь bwa.

«В РФ много труднопроходимых мест. Такая техника ей необходима!» – заметил whw.

«Их бы к нам на Хоккайдо! Но как они будут ездить по дорогам?» – задается вопросом masterpiece.

«С глобальным потеплением многие территории вечной мерзлоты в РФ будут оттаивать и переходить в хозяйственный оборот. Такая техника будет РФ очень нужна!» – уверен riajunitsuki.