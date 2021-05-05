Глава службы общей разведки Саудовской Аравии встретился с Асадом

Делегация из Саудовской Аравии встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске, сообщили высокопоставленные дипломатические источники в сирийской столице.

Делегацию возглавил руководитель службы общей разведки Халед аль-Хумайдан. Также с представителями Саудовской Аравии встретился глава Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк. Источники заявили, что достигнуто соглашение об открытии саудовского посольства в Дамаске. Сообщается, что Эр-Рияд приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на базирующуюся в Лондоне арабскую газету Rai Al-Youm.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что многие арабские государства понимают, что восстановление связей с Сирией необходимо. Так, в ходе переговоров в ОАЭ и Саудовской Аравии сторонами была подтверждена приверженность суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Сирии.