Мнение: Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки

В Белоруссии, в рамках зачистки хвостов, лишили званий 80 бывших сотрудников силовых структур, которые во время попытки свержения Лукашенко, принимали в этом то или иное участие.

Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал Указ № 174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению Главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства.

С учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком инициировали перед Главой государства вопрос о лишении перечисленных в Указе лиц воинских и специальных званий.

https://president.gov.by/ru/events/bolee-80-byvshih-belorusskih-silovikov-lisheny-zvaniy-za-diskreditiruyushchie-postupki – цинк

1. В целом, нечто подобное можно было видеть в Турции после неудачной попытки военного переворота. Только у Эрдогана карательные меры затронули десятки тысяч человек связанных с армией, авиацией, флотом, полицией и спецслужбами, а у Лукашенко за прошедшие месяцы всего 80 фигурантов набралось. Как-то совсем мало. А ведь если помните, нам рассказывали, что армия и силовые структуры только и ждут возможности восстать против Лукашенко.

Ну да, опять обманули. В силовых структурах Белоруссии не смогли набрать даже 3% тех, ктобы открыто выступил против Лукашенко.

2. Нечто подобное также можно было наблюдать в Венесуэле после нескольких неудачных попыток переворота, когда часть участвовавших в протестах и неудачных переворотах силовиков драпанула в Колумбию (где под президентом сейчас трон шатается) или во Флориду, после чего начались жалобы, что обещанных денег им не заплатили. Многие из участвовавших в попытках свержения Мадуро естественно рассчитывали на деньги, карьерный рост, новые должности, которые посыпались бы на них в случае победы. Конечно, если бы свержение Лукашенко удалось, те из фигурантов, которые приняли бы в этом участие, могли бы рассчитывать на карьерные и финансовые гешефты. Но как и в Венесуэле, они остались с пассивом уголовного преследования, лишились званий и скорее всего не только их. Они сделали свою ставку и проиграли, нынче же пора последствий. Стоит также отметить, что критикуемый белорусской оппозицией Караев, который в августе давил протесты в Минске, нынче называется Лукашенко одним из потенциальных кандидатов на пост президента. Хотя Караева в августе 2020-го года оппозиция успела в интернете похоронить и отпеть. Но все получилось несколько иначе.

3. Если же смотреть на ситуацию более широко, то провал заговора с целью убийства Лукашенко, фактически развязал белорусским властям руки для зачистки того, что еще не успели осенью и зимой зачистить. Но это так или иначе было неизбежно, о чем я писал еще в окятбре прошлого года, указывая, что по мере того, как протесты идут на спад, власть Лукашенко консолидируется и будет заниматься интенсивной работой по организаторам и ключевым участникам августовского действа. Пока что, если брать как образец ту же Турцию после провала переворота 2016-го года, белорусские спецслужбы работают скорее точечно.

PS. И еще из белорусских новостей.

1. Лукашенко поручил составить список европейских предприятий, которые работают на территории Белоруссии. Будет рассматриваться вопрос санкций против них в ответ на санкции ЕС против Белоруссии. Кроме того, готовится закручивание гаек против западных НКО.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал Главе Администрации, вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно – они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают – хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании – в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы". (с) Лукашенко

Европейский вектор белорусской многовекторности продолжает закрываться. Такое себе последствие провалившегося гос.переворота.

2. ЦИК Белоруссии не зарегистрировал с первого раза партию "Союз", которая выступает за интеграцию с Россией, сославшись на то, что некоторая часть подписей за регистрацию была с ошибками. Теперь "Союз" заходит на второй круг. 2021-2022-й года являются важными для формирования новой белорусской политической системы, под которую будут верстать новую Конституцию.Наличие или отсутствие явно пророссийской партии в белорусской политической системе достаточно много скажет на тему того, насколько сузились возможности Лукашенко торговаться с Москвой.

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