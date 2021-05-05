Путин продлил срок службы замсекретарю Совбеза Попову
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Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, следует из распоряжения, опубликованногоо на интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу», – передает РИА «Новости» текст документа.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ России, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года.
Напомним, в августе Попов заявил, что РФ применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран.
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