 

Обсуждения РФ и Китая стали самыми долгими на встрече G7

05.05.2021, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение РФ и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

Он рассказал, что между «полуторачасовыми обсуждениями» Китая и России, «включая Украину и Белоруссию», были «небольшие сессии по 30 минут». Они касались Мьянмы, Ливии, Сирии. Обсуждение Афганистана после «российской» сессии также заняло 30 минут.

На брифинге сотрудник Госдепа заявил, что «доминирующей темой» встречи в Лондоне был Китай. Участники встречи согласились, что хотят видеть его «неотъемлемым членом международного порядка», но Пекин должен «играть по правилам этого международного порядка». Китай обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении», передает ТАСС.

США заявили об общей солидарности «с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу». Также для Украины есть и «внутренняя угроза со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ».

От РФ «хотят стабильных и предсказуемых отношений», сказали в Госдепе, отметив, что «получили мощную поддержку со стороны партнеров и союзников». Вашингтон заверил, что не стремится к эскалации в отношениях с Россией, однако будет «отвечать на безрассудное и агрессивное поведение».

Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Попов: Если киевляне не получают качественные услуги ЖКХ, им должны возмещать ущерб

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

26.01 / Совет ЕС не принимал решения по санкциям против России из-за Навального, но готов действовать – Боррель

26.03 / Ученые обнаружили новый вид хамелеонов

03.08 / Покрас Лампас раскрыл тайное послание на граффити в Екатеринбурге

05.09 / Олигархия и популизм — США испытывают те же проблемы, что старые демократии Европы

07.12 / Поступило сообщение о бомбе на борту прибывшего из РФ в США самолета

08.01 / Из-за COVID-19 в Лондоне объявили режим чрезвычайной ситуации

22.04 / В компании Apple подтвердили, что выпустят iOS 14.5 на следующей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика