 

Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки

05.05.2021, 5:16, Новости дня
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В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно мыть руки, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.

В 2021 году день гигиены рук, который отмечается 5 мая, проходит под девизом «Секунды спасают жизни – вымойте руки!». В Роспотребнадзоре пояснили, что «рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40–60 секунд». При отсутствии «доступа к воде и мылу» следует использовать «кожные антисептики или специальные очищающие салфетки».

Указывается, что следование этим рекомендациям, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, респираторных инфекций – почти на 25%, спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. Так, в 2020 году наблюдалось сильное снижение показателей заболеваемости по большинству таких инфекций, передает РИА «Новости».

Напомним, в Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа. Вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев указал, что соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук – препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа.



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