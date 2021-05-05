Мнение: Девочки-дизайнеры развиваются
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Девочки-дизайнеры развиваются.
Казалось бы, вроде бы самолет с красными звездами, в чем же проблема?
Все хорошо, если не знать, что это известный арт с "Фокке-Вульфами".
Автор этого арта, который называется ("Воины Зеленого Сердца") Николас Традгиан, в подобной стилистике нарисовал массу работ на тему Западного фронта
С его творчеством можете ознакомиться тут https://www.nicolastrudgian.com/archive.php?¤tpage=2
Что за "Воины Зеленого Сердца" спросите вы?
"Зеленые сердца" – 54-я истребительная эскадра Люфтваффе.
Воевали на "Me-109" и "Fw-190" различных модификаций. В качестве отличительного знака использовали зеленое сердце.
В данном случае, дизайнер что-то подозревал и закрасил немецкие кресты Красной Звездой. Уже прогресс – кресты от звезд дизайнер отличает.
То что самолет немецкий, дело другое. Зачтем как трофейный.
Справедливости ради, некоторое количество немецких "Фокке-Вульфов" действительно летало под красной звездой.
После окончания войны, часть трофейных "Фокке-Вульфов" использовали для различных вспомогательных задач. Поздние модификации "Фокке-Вульфов" также изучались советскими авиаконструкторами.
Специально тему не копал, но готов допустить, что и в годы войны возможно имели место случаи, когда трофейные "Фокке-Вульфы" могли использоваться по прямому назначению против прежних хозяев.
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Источник: Colonel Cassad
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