Малахов рассказал о звонке «агента скопинского маньяка»

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов рассказал, что в редакцию звонил человек, представившийся агентом скопинского маньяка Виктора Мохова, и предлагал организовать интервью за 3 млн рублей.

Как сообщил Малахов, «приятно», что ему «приписывают любую громкую тему ток-шоу», но он «изначально понимал, что история с маньяком очень токсичная». «Нам в редакцию звонил человек, который представился его агентом и рассказал, что через две недели выходит такой-то маньяк и он готов дать интервью за 3 млн рублей. Я говорю: вы с ума сошли?» – приводит его слова «Комсомольская правда».

«У маньяка есть агент! Представляете?! Я думал, что уже все видел и слышал», – сообщил он, добавив, что «это за гранью добра и зла». Агента «благополучно послали», но потом «выясняется, что маньяк в Москве в одной из телестудий дает интервью», рассказал Малахов.

«В сети «выяснили», что он в Москве на телевидении у Малахова! Тут уже мне пришлось опровергать: не у меня! В это же время из-за скандала съемку с маньяком коллеги на другом канале прерывают», – рассказал он.

Как сообщил ведущий, агент «не унимался: опять звонил и уже за 600 тыс. предлагал интервью». Малахов «еще раз сказал, что даже бесплатно» интервью брать не будет. Он напомнил, что «делал четыре года назад эфир с жертвами этого урода, которого мы обсуждаем, потому что одна из них написала книгу». Малахов пояснил, что «когда пишешь о своей боли, то эта боль немного уходит, так легче пережить психологическую травму». Он заявил, что «хотелось сделать доброе дело, чтобы передача помогла этой женщине продать больше книг».

«Но маньяка-то зачем поддерживать? Какие эмоции зрители должны испытывать? Сочувствие? Переживание? Странно, что интервью с ним посмотрели несколько миллионов человек в интернете. Видите, на любой товар спрос найдется», – сообщил он.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак. Мохова за интервью оштрафовали на 1,2 тыс. рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова. Скопинский районный суд Рязанской области не стал ограничивать Мохову общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров.