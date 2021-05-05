 

Умер раненный сотрудниками ФБР у штаб-квартиры ЦРУ мужчина

05.05.2021, 4:22, Новости дня
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Мужчина, который получил ранение при попытке 3 мая проехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, умер в больнице, сообщило вашингтонское отделение ФБР.

Как сообщал источник NBC, мужчина пытался проехать на машине на территорию ЦРУ, был остановлен вооруженной охраной, но отказался уезжать. По словам источника, когда машину хотели откатить от входа, он вышел, размахивая огнестрельным оружием и утверждая, что у него есть взрывчатка. Сотрудники ФБР открыли огонь. Утверждается, что у мужчины ранее наблюдались проблемы с психикой и что это не первая его попытка попасть в штаб-квартиру ЦРУ. ФБР сообщило, что он «умер от полученных ранений после госпитализации», и заверило, что бюро «расследует каждый инцидент со стрельбой с участием своих сотрудников», передает ТАСС.

Напомним, в США активно заговорили о «внутреннем терроризме» после того, как сторонники Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ворвались в Конгресс во время утверждения итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.



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