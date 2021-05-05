Мнение: “Земля кочевников”

"Земля кочевников"

В США прошла 93-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Ее триумфатором стала драматическая картина «Земля кочевников» – она завоевала сразу три премии в ключевых номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд – супруга кинорежиссера Джоэла Коэна. Именно она выступила продюсером этой ленты и подобрала для нее режиссера Хлою Чжао, которую прежде знали исключительно в среде знатоков.

Успех «Земли кочевников» не стал неожиданностью. В течение последних месяцев эта картина завоевала «Золотого льва» Венецианского фестиваля и выиграла несколько номинаций в кинопремиях «Золотой глобус» и BAFTA. Она по-настоящему впечатлила мировую аудиторию, продемонстрировав безрадостную правду о социальном кризисе, который пришел в США задолго до коронавирусной пандемии.

В основе сюжета кинодрамы лежит документальная книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке в XXI веке». Эта американская журналистка путешествовала по стране вместе с разорившимися американцами, которые потеряли дом и работу, перебиваясь случайными заработками и влача существование в автотрейлерах. Армия вынужденных бродяг постоянно растет – что придает их жизненным историям особую актуальность, которая впечатлила Фрэнсис Макдорманд и послужила для нее толчком к созданию оскароносного фильма.

«Земля кочевников» покорила зрителей правдивым изображением хорошо известной реальности – ведь большинство американцев встречаются с кочующими работниками каждый день. И хорошо знают, что сами могут оказаться вместе с ними на улице.

Главная героиня ленты – шестидесятилетняя женщина по имени Ферн – провела жизнь в городе Эмпайр, где находилось предприятие по производству гипсокартона. Экономический коллапс привел к банкротству завода, а местные обитатели уехали в поисках новых рабочих мест, оставив за собой пустые дома. Похоронив любимого мужа, пожилая американка путешествует по западным штатам Америки на своем старом фургоне. Она не может прожить на пенсию, и нанимается где придется – учительницей, посудомойкой, уборщицей, продавщицей. Работает на переработке свеклы, устраивается на фабрику Amazon, принадлежащую самому богатому миллиардеру планеты, который успешно наживается на труде обездоленных.

Все это сезонный, временный труд – и спустя несколько недель женщине приходится отправляться в дорогу. «Я хочу работать, я работящая», – говорит она в центре занятости. Но рабочих мест нет, и Ферн уезжает в пустынный лагерь «Рандеву бродяг на колесах», где собираются похожие на нее кочевники. Они учатся выживанию, рассказывают о проблемах с полицией, делятся своими проблемами, обмениваются вещами. И формируют собственные взгляды на мир, рассуждая о царящей в нем социальной несправедливости.

«Самое странное, что мы не просто принимаем тиранию доллара, тиранию рынка – но принимаем ее с радостью. Мы с радостью надеваем на себя ярмо тирании доллара и, сами того не осознавая, живем с ним всю нашу жизнь. На ум приходит аналогия с рабочей лошадкой – она согласна каждый божий день работать на износ, пока ее не отправят на пастбище – и это же происходит со многими из нас… Как по мне, «Титаник» уже идет ко дну, экономика меняется. И моя задача – предоставить вам спасательные шлюпки и взять на них как можно больше народа», – говорит леворадикальный мыслитель Боб Уэллс, основатель этой общины, который сыграл в фильме самого себя.

Но жить в пустыне непросто – и кочевники не остаются в этом месте надолго, отправляясь на поиски новых рабочих мест. Многие из них не могут смириться с положением бездомных и безработных, представляя свой путь чем-то вроде бесконечного приключения, единения с собой и природой. Но жесткая жизненная реальность постоянно разбивает эти иллюзии, потому что бродяги страдают от холода, одиночества, произвола, нуждаются в еде и в лекарствах. Причем среди них встречаются не только пенсионеры. Фильм показывает американских подростков, которые привыкают жить на улице с детских лет. Потому что никто не дает им никаких других шансов.

«Вы счастливица, ведь вам повезло родиться в Соединенных Штатах, и вы можете ехать, куда захотите», – обращается к Ферн приехавшая в Аризону туристка. Эти слова звучат в картине подчеркнутой злой иронией. Кочевники свободны только в том смысле, что они совершенно не нужны отвернувшемуся от них обществу, которое зарабатывает на труде вынужденных мигрантов, но отказывает им в самом необходимом.

«Книга безжалостно срывает хиппистский романтический ореол дороги и идеальной жизни-странствования, столь присущий нашему поколению, воспитанному на битничестве и книге Керуака «На дороге». Это странствование для многих людей сегодня – не свободный выбор, а жесткая экономическая необходимость», – говорит об этом Фрэнсис Макдорманд, которая вжилась в образ кочевницы Ферн.

Титулованной актрисе всегда удавались образы провинциальных американок – возможно, потому, что она провела детство в усыновившей ее семье канадского пастора и тоже часто переезжала, меняя маленькие неблагополучные города. А в роли ее бездомных подруг выступили сами кочевницы, которые повстречались съемочной группе на дорогах Америки.

Конечно, проблема вынужденной миграции касается не только Америки. К примеру, подобный фильм можно было снять об украинских гастарбайтерах, странствующих в поисках заработка по Европе. Они нередко спят под открытым небом, прячутся от полицейских облав и жалуются на обман со стороны своих нанимателей. Но история американских бродяг выглядит особенно драматичной. Ведь речь идет о титульном государстве планеты, которое диктует свою волю слабым и зависимым странам, уничтожая их бомбардировками и «реформами». Но не может обеспечить существование миллионов собственных граждан.

Бедняки все так же вынуждены кочевать в поисках низкооплачиваемой работы – как это было во времена становления американского капитализма, когда о поденщиках-«хобо» писал в своих рассказах Джек Лондон, или в кризисные тридцатые, когда Джон Стейнбек описал исход разорившихся фермеров. Хотя передвижения ограничены сейчас карантином, и бродяги умирают в огороженных загонах, прямо на асфальте, зачастую не получая никакой медицинской помощи.

Ничто не меняется – нищета и бесправие остаются социальной изнанкой американской системы, которая предпочитает поворачиваться к миру витриной, представляя себя безальтернативным будущим человечества. Запрос на социальную справедливость растет в США пропорционально растущим капиталам Маска и Безоса. Об этом говорят представленные на «Оскар» картины. Главным конкурентом «Земли кочевников» считалась кинолента «Суд над чикагской семёркой», которая рассказывает о борьбе политических активистов шестьдесят восьмого года, борцов против войны, угнетения и расизма – Эбби Хоффмана, Фрэда Хэмптона, Джерри Рубина, Тома Хейдена, Дэвида Деллинджера, Бобби Сила, Леонарда Вейнгласса, Рэмси Кларка, Аллена Гинзберга. Их давние лозунги звучат сейчас как призывы к действию – особенно для бедных американских бродяг, которым нечего терять, кроме собственного потрепанного фургона.

«Может показаться, что главный смысл картины – крах легендарной «американской мечты», впитанной американцами с пеленок и вскормленной историей страны. Эту мечту лелеяло выросшее в 60-е поколение беби-бумеров; именно они – основная часть скитающихся по дорогам Америки героев «Земли кочевников». Для них мечта – благополучная, обеспеченная старость в своем доме – рухнула. А часть ее – вольготные путешествия в комфортабельных автодомах по национальным паркам с ежедневными барбекю – обретает грустное, почти саркастическое воплощение в их убогих вэнах рядом с роскошными автофургонами, которые попадаются им на передвижной выставке-ярмарке», – пишет в своей рецензии обозреватель ВВС Александр Кан.

В финале фильма Ферн приезжает в покинутый Эмпайр, который напоминает заброшенный город Припять – с той разницей, что в нем произошла не техногенная, а социальная катастрофа. Она плачет в помещениях заброшенного завода, одиноко бродит по своему прежнему дому. А затем уезжает в пустыню, возвращаясь к другим бродягам. Создатели фильма явно не видят выхода и не показывают его своим зрителям, которые только что сменили Трампа на Байдена – не поменяв по сути практически ничего.

В нашем мире все больше лишних людей, которым остается только дорога. Но все понимают, что она ведет к тупику.

Андрей Манчук

https://liva.com.ua/zemlya-kochevnikov-film-o-kraxe-amerikanskoj-mechtyi.html – цинк

Кто не смотрел, может посмотреть например вот тут http://ab-online.lordfilms-s.site/52085-film-zemlja-kochevnikov-2020.html

Лично мне фильм показался практически арт-хаусом, который ты точно не будешь пересматривать второй раз.

Также на протяжении просмотра было трудно отделаться от мысли, насколько же это похоже на отечественное перестроечное кино.

Стоит отметить, что 2020-й год с точки зрения кино был совсем уж тухлым – дошло до того, что самым кассовым фильмом года вообще стал китайский эпик "Восемь сотен" + американское кино с головой накрыло всевозможной повесточкой, которая нынче прет изо всех щелей по поводу и без на уровне пропаганды речей Леонида Ильича.

Все это конечно приоткрывает дверь и социально-проблемным картинам, которые обозначают проблему, но не меняют по сути ничего, хотя как вернут отмечает автор реценезии, некоторые всерьез полагали, что замена Трампа на Байдена все изменит. Это примерно те же люди, которые в 2008-м году экзальтировано рыдали узнав о победе "черного мессии". Результаты "прихода мессии" их явно не обрадовали, иначе трудно объяснить, как после 8 лет правления Обамы, рабочая Америка повалила голосовать за Трампа с его популизмом на тему заботы о рабочих и жителях "ржавого пояса". Тогда это списали на происки России. Зато теперь, те же, кто клеймил избирателей Трампа за "тупость" и "реакционные взгляды", нахваливают ленту о представителях американских низов, которые в 2016-м году клюнули на рекламу Трампа о новых рабочих местах для рабочих и бедняков, среди которых встречались и прототипы Ферн, живущие от одной случайной работы до другой.

—