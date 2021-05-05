 

В Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов

05.05.2021, 3:28, Новости дня
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Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода.

«Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», – отметил немецкий депутат, передает ТАСС.

Он указал на то, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта. «В этой связи я не вижу причин, почему «Северный поток – 2» не должен быть завершен», – подчеркнул Эрнст.

Тем временем экоактивисты немецкой организации Nabu, которые ранее подали иск против строительства «Северного потока 2» и остановили таким образом строительные работы, заявили, что считают «исчерпанным» конфликт по этому вопросу и теперь намерены добиваться компенсаций ущерба.

«Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну», – сообщил представитель организации Ким Корнелиус Детлофф, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Nabu давно критикует «Северный поток – 2» из-за проблемы, как они считают, ущерба окружающей среде, и по-прежнему полагает, что строительство трубопровода несовместимо с целями защиты охраняемой природной зоны. Кроме того, в организации по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ, что трубопровод обеспечит энергобезопасность в Европе.

Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше».

Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.



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