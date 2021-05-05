На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка

Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает источник с места событий.

В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории донецкого аэропорта, слышны короткие очереди из двух выстрелов. Время от времени выстрелы смолкают, передает РИА «Новости».

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе.

Напомним, ранее во вторник в ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.