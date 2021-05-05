США сочли силы Асада, России, Ирана и Турции помехой своим операциям в Сирии

Пентагон утверждает, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии, хотя и не «подвергают коалиционные войска опасности».

В квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что РФ «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», передает РИА «Новости».

Указывается, что войска правительства Сирии, российские военные, а также «поддерживаемая Турцией оппозиция и связанные с Ираном силы» проводили операции против террористической организации «Исламское государство», но еще и «мешали коалиции и «Сирийским демократическим силам». В частности, Дамаск и его союзники «пытались ограничить движения сил коалиции», а связанные с Турцией «боевики продолжали отвлекать «Сирийские демократические силы» от борьбы с ИГ».