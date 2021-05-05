Мнение: О нарастающих слабостях президента сверхдержавы

Говорят, возраст – не помеха. Наоборот, огромный политический и жизненный опыт, уходящий корнями ещё в советскую эпоху, это колоссальный плюс. И вообще, не всё нужно измерять годами…

Но реальность не убедить разговорами. Уже видно, что слабость – или даже слабости, во множественном числе – у действующего президента сверхдержавы нарастают день ото дня. Поневоле становится как-то тревожно за гигантскую страну с ядерным оружием.

Речь пойдёт не о президенте в деменции, а о президенте в бункере.

Какого рода эти слабости у Владимира Путина?

Первая – крайне слабое понимание ситуации в российской экономике. В этой сфере совершенно явно прослеживаются две тенденции. Во-первых, информация становится все более разнородной, а в ряде случаев и все более противоречивой. Министры докладывают цифры, никак не «бьющиеся» друг с другом, а все стратегии и планы с удручающей частотой пересматриваются и переделываются до неузнаваемости.

Во-вторых, манипулирование фактами выступает важным инструментом внутренней политики. Поэтому фильтрация информации в современной системе власти принимает немыслимые масштабы. В итоге сделать на основании официальных отчётов выводы о том, куда идет национальная #экономика, практически невозможно без понимания, а как она работает вообще, на каких принципах устроена.

В итоге масса заявлений сверху, от президента лично, никак не соотносится с реальностью, что быстро становится понятным и неспециалистам.

Вторая – наивное перенесение на партнёров собственных стереотипов поведения и собственных моральных норм. Стала бы Россия пикироваться с #США, захвати они у Мексики Калифорнийский полуостров? Да никогда — и поэтому в #санкции за #Крым и Донбасс в Кремле не верили до последней минуты. Если Германия делает с Газпромом выгодный #бизнес, то все немецкие политики должны содействовать его интересам. И поэтому позиция Ангелы Меркель стала столь неожиданной.

Третья – стремление во всём видеть результат чьих-то происков. Значительная часть происходящего рассматривается в контексте «теорий заговоров». Из-за этого президент не может оценить реальную степень угроз — как для России, так и для собственной власти, — и его «сила» практически всегда представляет собой не более чем overreaction. Да, президент мастерски реагирует на снижение рейтингов доверия и предпринимает на радость толпе действия, которые их поднимают. Но цена таких шагов – экономическая и политическая – то и дело оказывается слишком велика.

И в общем-то всё это предполагает полную нерелевантность «первого лица» и его окружения. И если посмотреть на несколько лет назад, то видно, как слабости нарастают.

Да, реальный мир можно долго не видеть, но его когда-то все же придется почувствовать на своей шкуре. Вас это не беспокоит?

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