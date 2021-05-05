В России суд выпустил подростка, обвиненного в подготовке взрыва здания ФСБ в игре Minecraft. Он провел в СИЗО почти год

Адвокаты сообщили Чикову, что Красноярский краевой суд признал незаконным продление ареста школьника от 6 апреля, другой меры пресечения не избрали. Уваров провел в СИЗО почти 11 месяцев.

О задержании нескольких школьников, самому младшему из которых тогда было 14 лет, сообщала Baza. Еще летом 2020 года они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (его обвиняли в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе партии “Единая Россия” и позже приговорили к шести годам колонии). Когда силовики получили доступ к телефонам школьников, они обнаружили переписку, в которой друзья обсуждали, как хотели построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Никиту Уварова, которому на момент задержания было 14 лет, отправили в СИЗО, двух других обвиняемых, Дениса Михайленко и Богдана Андреева – под домашний арест. The Insider сообщал, что двоих подростков заставили написать признательные показания, Уваров вину не признал.

Следственный комитет РФ возбудил против них дело. По версии следствия, подростки “объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности”. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления, за всеми фигурантами признали право на реабилитацию, сообщила 9 марта 2021 “Новая газета” со ссылкой на копию постановления. При этом в силе осталось обвинение в “прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности”.

Кроме того, 9 марта Следком возбудил против подростков новые дела – об изготовлении и хранении взрывчатки, сообщили “Медиазоне” в пресс-службе регионального управления комитета.

Следователи утверждают, что школьники “самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках”.

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