 

Посол РФ вызван в МИД Франции

05.05.2021, 2:34, Новости дня
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Российский посол в Париже Алексей Мешков вызван в МИД Франции в связи с мерами Москвы в отношении европейских официальных лиц, информирует французское дипведомство.

«Как министр указал в субботу, мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», – сообщил представитель французского МИД.

Он подчеркнул, что эти меры «вряд ли приведут к снижению нынешней напряженности», и поэтому Париж ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» для достижения снятия этой напряженности, передает РИА «Новости».

«Это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, послу Российской Федерации господину Алексею Мешкову, когда его вызвали в министерство Европы и иностранных дел», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что послу была также выражена озабоченность в связи с недавним принятием в РФ указа, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства на местах: «Париж призвал не выполнять его».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что все варианты мер в отношении РФ будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.

Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.



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