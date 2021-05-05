Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы

Минобороны распространило видеозапись второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Как пояснили в министерстве, на площади прошла «ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», в ней приняло участие 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военных (все они в добровольном порядке вакцинированы от коронавируса). Также по площади проехали свыше 190 единиц военной техники, передает РИА «Новости».

В репетиции были задействованы танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», а также БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25». Кроме того, на площадь вывели ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», а также системы С-400 и пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».