 

Мнение: «Люди Путина»

05.05.2021, 2:10, Разное
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Оказывается, еще в прошлом году в книжных магазинах Запада появилась книга «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West).

Книгу написала Кэтрин Белтон, которая 16 лет прожила в России, работая корреспондентом Financial Times в Москве.

Признаюсь, знать не знал про эту книгу. А сейчас очень захотел прочитать. Интересно, книгу уже перевели на русский язык?

Мой интерес к «Людям Путина» возник после того, как узнал, что совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский, а чуть раньше, еще в марте Роман Абрамович подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins, выпустившей книгу. Кроме этих четверых миллиардеров, книга, оказывается, огорчила и «Роснефть», которая тоже обратилась с иском к издательству HarperCollins.

Мне вот интересно, книга стоит того, чтобы найти ее и почитать? Пока  в России книгу не включили в список экстремистких, а автора – в экстрмистки…

Фотография обложки книги «Люди Путина» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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