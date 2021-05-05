 

Парламент Словакии одобрил новое правительство. Предыдущее ушло в отставку из-за скандала с вакциной “Спутник V”

05.05.2021, 1:46, Новости дня
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В частности, за правительство Хегера отдали свои голоса депутаты четырех партий: “Обычные люди” (OĽaNO), “Мы семья” (Sme Rodina), “Свобода и солидарность” (SaS) и движение “За народ” (Za Ľudí).

По словам Хегера, кабинет министров сосредоточится на борьбе с коррупцией, ответственном государственном управлении, поддержке семьи и восстановлении страны после эпидемии коронавируса.

Хегер, как и Матович, – представитель партии “Обычные люди” (полное название – “Обычные люди и независимые личности”).

В новом правительстве Матович стал министром финансов. Он заявил, что стране сейчас нужен новый премьер, который будет “символом надежды”.

Контекст:В Словакии возник политический кризис из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции “Спутник V”. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи (“Обычные люди”) встретили первую партию вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. “За народ” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции. 
11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии “Свобода и солидарность”). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.
28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.
Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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