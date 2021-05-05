Вместо Twitter и Facebook. Трамп создал сайт для общения со сторонниками

На главной странице Трамп призывает помочь ему “снова сделать Америку великой”. Желающие могут присоединиться к платформе, введя свой электронный адрес.

В разделе новостей опубликовано несколько коротких заявлений Трампа. На сайте есть онлайн-магазин, где можно купить чашки и бейсболки с девизами предвыборной кампании экс-президента.

Пользователи могут делиться постами Трампа в Twitter и Facebook, но не могут отвечать на сообщения.

“Это просто односторонняя связь. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями”, – сказал источник Fox News.

Телеканал отметил, что развертывание сайта 45 президента США произошло за день до объявления решения о том, получит ли Трамп доступ к Facebook и Instagram.

Контекст:Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.

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