 

Президент Ирландии взял на выступление своего щенка бернского зенненхунда. Пес принял активное участие. Видео

05.05.2021, 1:46, Новости дня
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Видео выступления было опубликовано пресс-службой Хиггинса – но если на YouTube-канале Áras an Uachtaráin (официальная резиденция президента Ирландии) 2 мая выложена “серьезная” версия, обрезанная так, что щенка не видно, то в ролике в Facebook, опубликованном на следующий день, “закадровое” общение президента и его пса показано крупным планом.

Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак – требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.

https://www.facebook.com/PresidentIRL/videos/1148758988920378/

Имя щенка означает “мужество”. Издание The Irish Times писало, что на момент прибытия в резиденцию президента Ирландии Мисниху было пять месяцев. Хиггинс впервые опубликовал фото с ним в марте.

У Хиггинса есть еще одна собака этой же породы – Брод. Она регулярно присутствует на официальных государственных визитах и вечеринках и появляется в ирландских новостях.  

Thank you to the President of Ireland Michael D. Higgins, Mrs Higgins (and Bród and Síoda!) for the warm welcome at Áras an Uachtaráin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/SeDS0LThJ5

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2018

ВИДЕОВидео: Storyful Rights Management / YouTube

A solid system.
Here’s Irish President Michael D. Higgins giving a speech with some assistance from Bród the Bernese Mountain dog. You get the feeling that any pet left on his care would be very well looked after. https://t.co/X15Yk4NLNK pic.twitter.com/IdYzbnbL08

— Órla * * * ‍ * (@OS134) August 1, 2019

Ранее у президента Ирландии была также собака по кличке Сиода, которая тоже посещала мероприятия вместе с хозяином. В сентябре 2020 года пресс-секретарь президента сообщил, что она “ушла из жизни после непродолжительной болезни”, писал Irish Central.

У “бернцев” президента Ирландии, так же, как и у овчарок президента США Джо Байдена, есть собственный аккаунт в Twitter.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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