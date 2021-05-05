 

Снижение заболеваемости ковидом в приморских городах зафиксировали в Турции

05.05.2021, 1:41, Новости дня
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Турция отмечает, что в популярных у туристов прибрежных городах наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

«Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, пользующихся успехом у российских и других иностранных туристов. Например, скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей. Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тыс», – передает ТАСС слова посла.

По словам Самсара, Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма.

«На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов», – сказал посол.

По его словам, министр иностранных дел Чавушоглу выразил готовность посетить Москву в мае в подходящие для российской стороны даты, чтобы снять озабоченность своих российских коллег и предоставить необходимую информацию.

«Туризм – это сфера сотрудничества между Турцией и Россией, основанная на взаимной выгоде и являющаяся важной как в экономическом, так и в гуманитарном плане. Хочу заявить, что мы, Турция, открыты к сотрудничеству и прилагаем все усилия, чтобы развивать наши отношения в этой сфере и принимать у себя миллионы российских граждан, которые желают отдохнуть в Турции, как и в прошлые годы, в самых лучших, здоровых и безопасных условиях», – сообщил посол.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

При этом с 28 апреля по 17 мая в Турции ввели полный локдаун.



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