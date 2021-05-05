 

Росгосцирк договорился о «пенсии» для цирковых животных в Крыму

05.05.2021, 1:22, Новости дня
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Цирковые животные, которые в силу возраста больше не смогут участвовать в представлениях, будут проводить «пенсию» в крымском сафари-парке, где для них создадут благоприятные условия, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь, в сафари-парке «Тайган», все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны», – сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, передает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе, до сегодняшнего дня животные Росгосцирка, даже завершив выступать в программах, продолжали путешествовать со своими наставниками. Либо получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.

Соглашение о сотрудничестве подписали Беляков и директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. Первым совместным проектом в рамках сотрудничества стало открытие на территории парка самого большого в РФ вольера для содержания слонов. Как отметили в пресс-службе, в нем уже поселились слонихи-участницы циркового шоу «Большой Варшавский цирк».



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