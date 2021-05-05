Германия нарастила закупки российского газа

В марте 2021 года Германия купила у Газпрома на 66,3% газа больше, чем в марте 2020 года, свидетельствуют данные ФТС России.

В марте 2021 года объем закупки газа увеличился до 4,444 млрд куб. м, причем в феврале они росли такими же темпами. Германия – традиционный лидер по объему закупок российского трубопроводного газа в ЕС. Следом идут Италия (1,277 млрд куб. м – снижение на 41,5% в годовом выражении, но рост на 46,7% в месячном) и Франция (1,1 млрд куб. м газа – рост на 15,14% в годовом выражение и на 29,42% в месячном).

Также быстрыми темпами с начала 2021 года растут закупки газа Сербией, Болгарией, Венгрией, Грецией. В Белоруссию в марте поставлено 1,967 млрд куб. м (плюс 9,8% в годовом выражении), что соответствует объему поставок за февраль, передает ТАСС.