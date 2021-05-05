 

Порошенко обвинили в покупке картины Репина и скульптуры Дали через офшоры

05.05.2021, 1:22, Новости дня
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании.

В партии заявили, что юристы бывшего президента «с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, распространенные в фейк-расследовании OCCRP». Утверждается, что Порошенко не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых сообщил центр, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».

OCCRP сообщает, что операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen. С 2009 по 2012 год Порошенко и его супруга Марина купили через офшорную компанию Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) итальянскую люксовую мягкую мебель более чем на 100 тыс. долларов, а также картину «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптуру Сальвадора Дали «Длинноногий слон», передает ТАСС.

OCCRP сообщает, что орошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, но вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. Как заявляет OCCRP, «Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями». Еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.



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