Мнение: Что будет с ценами на гречку?

Правительство ввело запрет на вывоз из страны гречихи, крупы грубого помола из гречихи и очищенного гречневого зерна. Запрет, естественно временный – с 5 июня по 31 августа. Пока именно в этот период гречиха будет находиться в перечне «жизненно важных для внутреннего рынка Российской Федерации». А с сентября, видимо, гречку исключат из этого списка. Потому как подоспеет новый урожай.

Но мне вот интересно, в связи с запретом на вывоз из страны гречихи, стоимость гречки в магазинах начнет снижаться? Потому как, раз гречку нельзя будет вывозить из страны, значит, вроде бы этой самой гречки в стране должно быть куда больше… Или цена на гречку будет расти? Потому что, во-первых, у нас цены не любят снижаться, во-вторых, народ с дуру может решить, что раз запретили вывоз, значит, гречки в стране не очень-то и много, начнут запасатьс впрок… Ну и в третьих, производители тоже могут решить переждать эмбарго и до 31 августа будут хранить гречку на складах…

Так что будет с ценами на гречку?

Фотография отсюда

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