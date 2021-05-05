Страна — поседеешь
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Где в РФ старикам жить хорошо? Рейтинг регионов.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Проект «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь» представил исследование качества жизни российских пенсионеров во всех 85 регионах страны. Аналитики изучили ситуацию с занятостью, материальным положением, социальным обслуживанием (услуги соцработника и иные виды помощи), социальной активностью (возможность посещать театры, кино, кафе, спортивные мероприятия), а также — с ожидаемой продолжительностью жизни без инвалидности в 55 лет. В докладе также говорится о доступности медицинской помощи для людей старше 65 лет.
Выяснилось, что всего в пяти российских регионах людям старшего возраста обеспечены комфортные условия для жизни. В 17 регионах ситуация относительно благополучная. А в 21 регионе положение пенсионеров — бедственное.
Заработать на дожитие
Каждый пятый пенсионер в РФ — продолжает работать. Чисто статистически, по сравнению с 2016 годом, процент работающих пенсионеров уменьшился (пять лет назад работал каждый третий). Но это связано не с ростом пенсий.
— В 2016 году государство приняло решение не индексировать пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Из-за этого многие ушли в тень, — говорит один из авторов исследования Дарья Просянюк. — Кроме того, изменилась методика подсчета, используемая Пенсионным фондом России.
В исследовании также говорится, что одной из причин процентного уменьшения работающих пенсионеров стали сокращения бюджетников в рамках реализации [президентских] указов о повышении зарплат.
При этом в абсолютных цифрах численность работающих пенсионеров, наоборот, растет: с 7 млн в 2016 году до 7,9 млн в 2019 году.
Средняя зарплата пожилых людей на 17% ниже, чем средняя по стране: 37 129 против 44 729. При этом
каждый пятый пенсионер занимается неквалифицированным трудом и зарабатывает чуть больше 20 000 рублей в месяц.
— Очень часто пожилым людям приходится идти на понижение квалификации. Специалисты, в том числе с высшим образованием, трудоустраиваются сторожами, продавцами, контролерами, работниками складов.
Зарплаты работающих пенсионеров в зависимости от региона могут отличаться в разы. Так, если на Чукотке средняя зарплата людей старшего возраста составляет 98 541 рубль, то в Ивановской области — всего 21 871 рубль.
0,7% российских пенсионеров заявляют, что им не хватает денег на еду. Больше всего таких людей в Ярославской (6%), в Сахалинской (4,6%) и Амурской областях (4,1%). Доля тех, кому не хватает средств на оплату услуг ЖКХ и одежду, значительно выше — 17,3%.
Наболевшее
Охват пенсионеров медицинскими осмотрами, в том числе диспансеризацией, растет: если в 2018 году осмотры смогли пройти 25,9% из них, то в 2019 году — уже 34,2%. При этом каждый пятый пожилой человек (22%) заявляет о недоступности медицинской помощи: чаще всего — из-за отсутствия специалистов, невозможности записаться на прием к врачу и из-за того, что лечение предлагают пройти на платной основе. По данным исследования BrandPulse, в 2020 году 49% россиян в возрасте 55–64 лет получали лечение платно.
Остро стоит проблема нехватки врачей-гериатров. По данным на 2019 год, в РФ их было всего 546. В пятнадцати регионах таких специалистов не было вовсе. Проблему признают и на государственном уровне: к 2024 году число гериатров планируют увеличить до 2000 человек.
Что касается социального обслуживания пожилых, то в шести регионах ситуация с ним очень благоприятная. Лидер — Калужская область, где социальным обслуживанием (на дому и в стационарах) охвачены 55 365 из каждых 100 000 пожилых. Следом идут Кемеровская, Костромская, Нижегородская области, Камчатский край и Москва. В то же время в ряде регионов социальным обслуживанием охвачено лишь незначительное число пенсионеров: в Бурятии в 2019 году — 569 человек, в Пермском крае — 389, в Хакасии — ни одного.
Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни без инвалидности после 55 лет в РФ в 2019 году составляла 18,5 года. Самый лучший показатель в стране — у Москвы: 22,9 года, Астраханской области — 21,1 года и Севастополя — 20,8 года, Дагестана и Татарстана — больше 14,5 года. Самый низкий — у Республики Алтай: 12,7 года.
Не до развлечений
Пожилые россияне по сравнению с другими соотечественниками гораздо реже посещают кафе, кино и спортивные соревнования.
Позволить себе «выйти в свет» хотя бы раз в год могут лишь 38% пенсионеров.
Активнее других отдыхают пенсионеры в Калмыкии, Санкт-Петербурге и ХМАО. В Липецкой, Воронежской и Нижегородской областях — ситуация обратная.
Низкую социальную активность пожилых специалист связывают с их состоянием здоровья, потребностями в помощи детям и внукам, а также со сложившимися стереотипами об образе жизни на пенсии.
Рейтинг регионов
Основываясь на данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни, занятости, уровне бедности, социальной активности и доступности социального обслуживания, аналитики проекта «Если быть точным» составили рейтинг регионов.
Основываясь на данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни, занятости, уровне бедности, социальной активности и доступности социального обслуживания, аналитики проекта «Если быть точным» составили рейтинг регионов.
Благополучными признаны Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Калужская область и Камчатский край.
Лучше, чем в среднем по стране, живут пенсионеры в Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Ярославской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Сахалинской, Челябинской, Тульской областях. А также в Удмуртии, Севастополе, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе и ЯНАО.
Средне выражены проблемы пенсионеров в Архангельской области, НАО, Астраханской области, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Курганской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Тюменской областях, а также в Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Коми, Крыму, Марий Эл, Мордовии, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Чувашии. Аналогичная ситуация в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Приморском краях.
Хуже, чем в среднем по стране, ситуация в Еврейской автономной области, в Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Ивановской, Томской, Брянской, Амурской, Пензенской, Ульяновской областях. В Тыве, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Бурятии и Адыгее.
Наиболее проблемные регионы — Оренбургская и Саратовская области, Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Чечня.
Иван Жилин
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Источник: Новая газета
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