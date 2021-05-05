 

Создатель Ethereum стал самым молодым крипто-миллиардером в мире

05.05.2021, 0:54, Новости дня
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Стоимость активов Бутерина достигла $1,1 млрд, об этом свидетельствуют данные его криптовалютного кошелька. Состояние Бутерина выросло благодаря рекордному росту криптовалюты эфириум, он владеет 333 521 ETH.

Стоимость криптовалюты 3 мая впервые превысила $3 тыс, об этом сообщил CNN.

В 2021 году курс Ethereum вырос более чем в четыре раза, взлетев на 375%. Криптовалюта является второй по величине цифровой валютой по рыночной стоимости – чуть меньше половины рыночной капитализации биткоина. Общая стоимость всего эфириума в обращении составляет около $403 млрд.

Всплеск популярности эфириума можно объяснить тем, что это криптовалюта, которую выбирают для покупки невзаимозаменяемых токенов, которые нарантируют уникальность цифровых произведений искусства.

Бутерин родился в России в 1994 году, в шестилетнем возрасте он с родителями переехал в Канаду. Владеет русским, английским и китайским языками.

Контекст:NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку популярного мема Nyan Cat за $590 тыс., а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за $6 млн. В начале марта глава американской компании Twitter Джек Дорси выставил на аукцион как NFT-токен свой первый твит. Он был продан за $2,9 млн.
Самым дорогим NFT-токеном является картина Everydays: The First 5000 Days американского цифрового художника Майка Винкельманна известного под псевдонимом Beeple. Коллаж из 5 тыс. работ, которые он публиковал с 2007 года, ушел с аукциона за $69,3 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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