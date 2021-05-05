“Будем иметь бешеную заболеваемость все лето”. Врач-инфекционист опасается прихода “индийского” штамма COVID-19 в Украину

Врач отметил, что установить реальное количество украинцев, которые уже переболели COVID-19, очень трудно, поскольку для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.

“Для меня более опасной является история, когда в Украину придет “индийский” штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине”, – пояснил он.

Исследователи предполагают, что “индийский” штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, сформировавшуюся на предыдущих вариантах вируса. “Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом”, – подчеркнул врач.

Курпита считает, что опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы.

Он отметил, что, по данным Национальной академии наук, в Украине есть тенденция к спаду эпидемии, но подчеркнул, что ситуация динамичная, и все может измениться. Кроме того, до нуля заболеваемость в любом случае не упадет, а будет поддерживаться на каком-то уровне, пока не сформируется коллективный иммунитет.

“Эпидемия коронавируса завтра не закончится… Однако то напряжение, которое было в феврале-марте, спадает. Система здравоохранения будет иметь некоторую передышку”, – резюмировал инфекционист.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. В стране растет заболеваемость, а крематории не справляются с количеством жертв: по всей стране организовывают временные “уличные крематории”, погребальные костры горят круглосуточно.

Индия 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19. За сутки 30 апреля – рекордные 401,9 тыс. случаев. По официальным данным на 3 мая, общее количество заражений в стране дошло до 20 млн человек, эксперты считают, что фактические цифры могут быть в 10 раз больше.

Этот штамм также подтвердили в ряде стран, в том числе в Румынии и Израиле.

В Госпродпотребслужбе прогнозируют, что в Украине “индийский” штамм может появиться в конце мая.

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