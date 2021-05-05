Зинченко помог “Манчестер Сити” выйти в финал Лиги чемпионов

Весь матч в составе “Сити” провел капитан сборной Украины Александр Зинченко.

В начале матча украинец мало не привез пенальти у ворота своей команды. На 7-й минуте игры арбитр из Нидерландов Бьорн Кейперс сначала увидел игру рукой Зинченко в штрафной “Манчестер Сити”, назначив одиннадцатиметровый удар. Но после просмотров системы видеоповторов VAR свое решение рефери отменил – мяч попал Зинченко в плечо.

А уже через четыре минуты Зинченко поучаствовал в первом забитом мяче “горожан”. Вратарь английского клуба бразилец Эдерсон выдал передачу на украинца метров на 60-т, Зинченко отдал мяча Кевину де Брюйне, удар бельгийца заблокировали, а первым на добивание успел Рияд Марез. 1:0 – в пользу “Сити”.

Второй гол в Манчестере состоялся после перерыва на 63-й минуте матча. Голевую контратаку начинал Зинченко, ее разогнали Де Брюйне и Фил Фоден, а закончил, сделав дубль в матче, Марез.

ПСЖ доигрывал матч вдесятером. На 69-й минуте игры нервы сдали в Анхеля Ди Марии, в неигровой ситуации за пределами поля аргентинец ударил в ногу бразильцу Фернандиньо за что получил прямую красную карточку.

Под конец матча желтую карточку в поединке заработал уже Зинченко, украинец излишне эмоционально заступился за лежащего Фодена, в которого пнули мячом.

2:0 в итоге – “Манчестер Сити” впервые за 51 год вышел в финал еврокубков. И в нем, если доверит место испанский наставник “горожан” Пеп Гвардиола, может сыграть капитан сборной Украины Александр Зинченко.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится 29 мая в Стамбуле на “Олимпийском стадионе Ататюрка”.

Контекст:На стадии плей-офф турнира Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, “Манчестер “Сити” выиграл во всех шести матчах, забив 12 и пропустив три мяча.

Последний раз “Сити” играл в финале клубного футбольного турнира в 1970 году, обыграв со счетом 2:1 польский клуб “Гурник” (Забже) в решающем матче за Кубок обладателей кубков УЕФА.

Победителями футбольной Лиги чемпионов становились украинцы Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Нынешний главный тренер сборной Украины праздновал успех в составе итальянского клуба “Милан” в сезоне 2002/2003 года. Шевченко был первым украинским футболистом, выигравшим этот трофей. Тимощук побеждал с “Баварией” (Мюнхен) в сезоне 2012/2013 года.

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