Трамп запустил собственную онлайн-платформу

На сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку») размещен ресурс «From the Desk of Donald J. Trump» («С рабочего стола Дональда Трампа») – онлайн-платформа для обращения экс-президента США Дональда Трампа к сторонникам.

В окружении Трампа пояснили, что речь идет об «одностороннем общении» – публиковать сообщения сможет только сам Трамп, «эта система позволит» ему «обращаться к своим последователям», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, аккаунты Трампа, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram были заблокированы. В марте сообщалось, что через несколько месяцев Трамп создаст собственную соцсеть.