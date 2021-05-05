Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство Израиля

С наступлением 5 мая истек срок, отведенный главе кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху на формирование правительственной коалиции, сообщила канцелярия президента страны Реувена Ривлина.

У Нетаньяху было 28 дней, премьер сообщил, что «не может сформировать правительство, а потому возвращает мандат» на создание кабмина Ривлину. Тот «свяжется с партиями, представленными в Кнессете, по поводу продолжения процесса», передает ТАСС.

23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.