 

Новое электронное устройство имитирует обучение мозга

05.05.2021, 0:08, Новости дня
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Искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь, после чего мы узнали, что электронные устройства способны обучаться на собственном опыте. Однако до сих пор это не могло сравниться с нашим, человеческим обучением.

Только сейчас ученые из американского университета в Эванстоне представили такую разработку. По словам специалистов, теперь компьютерная техника способна обучаться, используя ассоциативное мышление. Точно так же учимся и мы с вами, говорят ученые.

Ранее представители науки и лучшие инженерные умы могли только мечтать о таком прорыве, отмечают эксперты. Мышление нового устройства имитирует способность как к краткосрочному, так и к долгосрочному запоминанию. Так что не удивляйтесь, если ваш гаджет когда-нибудь сообщит, что он попросту забыл то-то сделать.



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