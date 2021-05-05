 

Японские ученые рассказали, кому легче даются иностранные языки

05.05.2021, 0:08, Новости дня
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Как сообщили исследователи из университета в Токио, для лучшего изучения иностранных языков хорошо иметь уже определенную базу. Как минимум, речь идет о том, что человек уже владеет хотя бы тремя языками, говорят специалисты.

Труднее всего тем, кто всю жизнь общается только на родном. Однако и у так называемых билингвистов, то есть людей, для которых естественным является общение на двух разных языках, проблема еще не решена.

Желательно также, чтобы все три языка принадлежали к разным группам. Это очень важно для быстрого осознания систем, выстроенных в ранее неизвестных иностранных языках, отмечают ученые. К данному выводу они пришли в результате исследований, проведенных в группе добровольцев.



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