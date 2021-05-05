 

В Нью-Йорке сделали 120-гигапиксельную фотографию города. Пользователи интернета уже нашли на ней голого мужчину

05.05.2021, 0:00, Новости дня
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Изображение снято с вершины 102-этажного небоскреба Empire State Building к 90-й годовщине постройки здания, сообщили в Twitter компании.

On the 90th anniversary of the @EmpireStateBldg you can look at the view from the top of the building – as if you are actually there – with the world’s largest photo of #NYC – Don’t forget to look behind you, you’ll see the building from a very unique perspective! * pic.twitter.com/PS6NRUti2q

— EarthCam (@EarthCam) May 1, 2021

По данным специализированного сайта PetaPixel, фото состоит из 120 тыс. мегапикселей и было создано для продвижения веб-камеры профессионального уровня, которой оно снято – роботизированной GigapixelCam X80, которая стоит около $25 тыс.

Издание отмечает, что глобальная сеть управляемых веб-камер потоковой передачи в реальном времени EarthCam позволяет людям виртуально попасть в интересные места по всему миру, которые может быть трудно или невозможно увидеть лично. Зрители могут исследовать земной шар с уникальных точек обзора, таких как балкон Статуи Свободы, который был закрыт для публики с 1916 года. Компания получает доход от рекламы и лицензирования своего контента.

Эти веб-камеры также используются строительными компаниями для документирования долгосрочных построек или используются в качестве камер для прямой трансляции, в частности, на стадионах по всему миру.

Камера X80 – последний продукт компании. Она создавалась для съемки 80-гигапиксельных фотографий, но для этого конкретного изображения EarthCam “расширила возможности устройства до пределов своих возможностей”, пишет PetaPixel.

Огромная фотография позволяет приблизить и рассмотреть даже удаленные от точки съемки уголки города. В компании пояснили, что обычная попытка загрузить фотографию такого масштаба привела бы к сбою браузера, но в данном случае “сшивка” тысяч 61-мегапиксельных изображений и загрузка нужных фрагментов происходит на сервере компании. 

Скриншот: earthcam.net

Скриншот: earthcam.net

Пользователи Reddit начали ветку, посвященную огромной фотографии, и обсуждают  интересные находки – уличные знаки, витрины магазинов, станции метро и многое другое. Не укрылся от взгляда пользователей и голый парень, который ничего не подозревая, сидит в квартире спиной к окну.

Скриншот: reddit.com

Скриншот: earthcam.net

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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