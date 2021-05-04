Скандалы: Каролине Куек сказали «ку-ку»

Доходы от концертной деятельности певицы Ани Лорак и принадлежащую ей недвижимость проверит Федеральная налоговая служба (ФНС)

Украинская певица Ани Лорак вознамерилась «нахлобучить» известного продюсера и композитора Константина Меладзе, но в итоге сама же и оказалась под колпаком, причем довольно плотным, потому что других в ФНС делать не умеют. Под напором контраргументов вскоре певица призналась, что история с домогательствами выдумана ею от начала до конца. Осталось, правда, выяснить, была ли клевета ее личной инициативой или же частью спланированной операции в пользу недоброжелателей музыкального продюсера из числа его конкурентов.

Между тем, по итогам скандала Лорак осталась в накладе. Мало того, что всплыли такие подробности ее бурной личной жизни, о которых певица точно предпочитала бы не распространяться. Так еще к оказавшейся в центре общественного внимания клеветнице проснулся интерес журналистов федеральных СМИ, которые заинтересовались вопросами деятельности Лорак на территории РФ.

Корреспонденты узнали, в частности, факты злостного нарушения украинской певицей требований отечественного законодательства в части уплаты налогов с концертных сборов, которые в случае с Лорак оказались немалыми.

Кроме того, Лорак реализовала в России и иные проекты из сферы шоу-бизнеса, с которых также не подумала заплатить налоги и спать спокойно. В результате журналистские запросы полетели в налоговые и надзорные органы, что грозит Ани Лорак предсказуемыми неприятностями и потерей российского рынка.

Корреспонденты задаются вопросами: откуда у гражданки Украины такие большие средства для организации столь помпезных шоу как, например, шоу «Дива». Дорогостоящее концертное оборудование перевозили на 25 трейлерах. Остается загадкой, где Ани Лорак брала средства для организации таких дорогих шоу. Откуда у нее столько недвижимости и такой огромный парк автомашин.

Как сообщили СМИ, у компании «Ани Лорак Продакшн» в последнее время возникли серьезные проблемы. За последнее время представители налоговых органов четыре раза приостанавливали операции по счетам этой фирмы. Последний раз это случилось в апреле, когда директор компании в очередной раз «забыл» предоставить декларацию. Фирма в настоящее время полностью перешла певице: бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу она вычеркнула из учредителей более года назад.

В общем, получается по-честному: за попытку шантажа и удара ниже пояса поп-дива получает ровно то, что заслуживает?