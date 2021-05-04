Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО

Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО, сообщил министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу.

Он подчеркнул, что НАТО, принимая новую страну, ждет «консенсуса в обществе» этого государства по данному вопросу. По мнению Кравиньу, на Украине «консенсус должен быть более глубоким». Как сообщил министр, сейчас «немного рано говорить о ее членстве в альянсе», передает ТАСС.

Напомним, украинский посол в Берлине сообщил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.