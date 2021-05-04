 

Выйти из-под контроля

04.05.2021, 23:22, Разное
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Пять важных рок-концертов мая: Нойз, «Кино», БГ, «антиАрмия», «Телевизор».

Больших концертов последний год было исчезающее мало, каждый на вес золота. Только сейчас, ближе к лету, музсцена начинает оживать, и даже возвращаются фестивали. Выбрали для вас пять музыкальных событий этого мая, на которые стоит сходить.

Фото: @roof_fest

Крышный фестиваль, Roof Fest, Москва-Петербург, с 20 мая по 19 сентября

Один из самых странных и романтичных фестивалей. Серия концертов, которые музыканты ежегодно дают на красивейших крышах Москвы и Питера. В этом году на Руффесте сыграет Нойз МС (28 мая, СПб, крыша клуба Roof Place). Нойзу периодически отменяют концерты из-за его гражданской позиции, так что есть смысл сходить, пока это легально. Обещано акустическое исполнение треков «Лето в столице», «Кури бамбук», «Нету паспорта». А летом в рамках того же фестиваля выступят Tesla Boy, «Ногу Свело!», «Ночные снайперы» и другие классные группы.

Группа «Кино», Москва, ЦСКА-Арена, 14-16 мая

Первые большие концерт легендарной группы спустя тридцать лет после смерти Цоя. «Кино» должно было сыграть прошлой осенью, и это могло стать главным музыкальным событием 2020-го, но вмешался коронавирус. А в мае все состоится — без Цоя, но с Цоем. Он споет с экрана, а на сцене его песни сыграют участники оригинального состава «Кино» и другие хорошие музыканты. Уже опубликованы видео с репетиций и фильм-концерт «Кино в Севкабеле»: не сочтите за кощунство, но никогда за всю историю группы она не звучала так мощно. Другие времена, другие технологии. Плюс огромный опыт.

30 лет спустя они снова вместе на сцене и исполняют «Группу крови» — это, конечно, сенсация.

В Петербурге концерты «Кино» пройдут в Ледовом дворце 22-23 мая.

Группа «Аквариум», Москва, Crocus Sity Hall, 28 мая

Еще один концерт, перенесенный с прошлого года. БГ представит альбом «Знак Огня», записанный в Лондоне в самый разгар пандемии. Только сейчас появилась такая возможность. В «Знаке», которым Гребенщиков завершает трилогию, начатую альбомами «Соль» и «Время N», вошли такие жемчужины, как «Пошел вон, Вавилон», «Баста Раста» и «Несудьба». Главная тема — категорический отказ играть в чужую игру.

…Я отказываюсь верить вашим сытым сволочам. Я отказываюсь быть камнем в вашей стене. Отказываюсь быть трупом в вашей войне. Отказываюсь маршировать в вашем строю. Идите к Богу в рай, а я ещё спою!

Фестиваль «Нам не нужна война», Петербург, клуб Клуб Zoccolo 2.0, 9 мая

Антивоенный фестиваль, который проводит пацифистское музыкальное движение «антиАрмия». За годы существования «антиАрмии» в ее проектах приняли участие БГ, Макаревич, «Пилот», «Мегаполис», «Порнофильмы», «Тараканы!», «Пилот», Константин Арбенин. В этом году на фестивале сыграют: «ЭлекстропартиZаны», «Грачи прилетели», «Копорье» «Паровоз до Кубы» и другие команды. Вадим Курылев, лидер группы «Электропартизаны», инициатор проекта: «Мы объединены необходимостью противостоять милитаризации общества, наше оружие — музыка».

Группа «Телевизор», Петербург, клуб «Время N», 20 мая

Михаил Борзыкин, лидер «Телевизора», выступает крайне редко, а долгое время не выступал вообще. Музыка «Телевизора» — классика нашего социального рока, каким он был рожден в 80-е годы. Непримиримые, яростные песни Борзыкина — «Твой папа — фашист», «Выйти из-под контроля», «Заколотите подвал», «Газпромбайтер» — с годами становятся все актуальнее, к сожалению.

Ян Шенкман

Источник: Новая газета



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