Представлено еще одно решение проблемы космического мусора

Пока на низкой орбите Земли не собран космический мусор, приходится искать решения для безопасности полетов спутников и других аппаратов.

В Европейском центре космических операций сообщили, что для этого создан специальный искусственный интеллект, который автоматически и беспрерывно будет рассчитывать траектории движения спутников и корректировать их орбиту.

Сейчас представители Центра делают это вручную, проводя операции по коррекции каждую неделю. Но так как напряженность движения на низкой орбите становится все выше, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы в дальнейшем избегать столкновений. И все же главной гарантией безопасности станет уборка мусора на орбите.