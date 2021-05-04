В РФ стартовали продажи сверхдешевой модели смартфона Realme
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Как сообщают источники, официальные продажи сверхдешевой модели смартфона Realme С11 на территории РФ уже стартовали. Базовая стоимость гаджета составляет всего 8500 рублей.
Разработчик сообщает, что в смартфоне установлен процессор Unisoc. Также здесь предустановлена операционная система Android 10 Go Edition, дополненная фирменной прошивкой Realme UI.
Чип разгоняется до частоты 1,6 Гб и обеспечивает объем оперативной памяти в 2 Гб. Основная память – это всего 32 Гб. Впрочем, желать большего за такую цену не приходится. Имеется сотовый модем, работающий в формате LTE. Размер диагонали экрана – 6,52 дюйма. Мощность датчика основной камеры составляет 8Мп, фронтальной – 5 Мп.
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