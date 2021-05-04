В РФ стартовали продажи сверхдешевой модели смартфона Realme

Как сообщают источники, официальные продажи сверхдешевой модели смартфона Realme С11 на территории РФ уже стартовали. Базовая стоимость гаджета составляет всего 8500 рублей.

Разработчик сообщает, что в смартфоне установлен процессор Unisoc. Также здесь предустановлена операционная система Android 10 Go Edition, дополненная фирменной прошивкой Realme UI.

Чип разгоняется до частоты 1,6 Гб и обеспечивает объем оперативной памяти в 2 Гб. Основная память – это всего 32 Гб. Впрочем, желать большего за такую цену не приходится. Имеется сотовый модем, работающий в формате LTE. Размер диагонали экрана – 6,52 дюйма. Мощность датчика основной камеры составляет 8Мп, фронтальной – 5 Мп.