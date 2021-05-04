В Украине разработали прототипы вакцин от COVID, Порошенко обвинили в использовании офшоров, Лукашенко пригрозил “проблемами” Европе. Главное за день

Расследователи заявили, что Порошенко через офшоры покупал предметы роскоши

Пятый президент Украины и лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко контролировал по крайней мере шесть офшорных компаний-пустышек, через которые покупал роскошную мебель для дома и дорогие произведения искусства, говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей “Центр по исследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP)

В партии “Европейская солидарность” заявили, что Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из упомянутых офшоров. Там подчеркнули, что скульптуры и картины были приобретены на средства, с которых уплачены налоги, легально ввезены в Украину со всеми таможенными платежами и отмечены в декларациях.

Хроники пандемии

За сутки от COVID-19 в Украине выздоровело в три раза больше украинцев, чем заболело. Житомирская область с 5 мая переходит из “красной” зоны карантина в “желтую”, в ней снимают ограничения на железнодорожные перевозки. В Минздраве прогнозируют, что в ближайшие дни из “красной” зоны могут выйти еще четыре региона.

В то же время, в девяти областях Украины прививок от коронавируса не делали двое суток.

В Украине продолжается разработка собственных вакцин от коронавирусной инфекции – три группы ученых уже разработали прототипы вакцин, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ВОЗ заявили, что в 2022 году на вакцинацию населения планеты от коронавирусной инфекции понадобится $35–45 млрд млрд. Но основатель и глава компании BioNTech считает, что к середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, как Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.

Набсовет “Нафтогазу” отказался работать с Витренко

Наблюдательный совет компании НАК “Нафтогаз України” отказался работать с новым главой правления компании Юрием Витренко из-за конфликта интересов и нарушения законов при его назначении. Об этом говорится в письме независимых членов набсовета компании премьер-министру Денису Шмыгалю от 3 мая, копию которого опубликовали несколько изданий.

Текущую ситуацию с компанией прокомментировал ее экс-глава Андрей Коболев. Он связывает свое увольнение с желанием правительства использовать $2 млрд на счетах “Нафтогазу”; уверен, что без набсовета “Нафтогаз” нормально работать не сможет, а “ни один нормальный специалист” в набсовет украинской государственной компании теперь не пойдет; и сомневается, что новый руководитель сможет осуществить амбициозные планы давления на “Газпром”, не приведя к разрыву транзитного контракта с РФ.

Лукашенко пообещал Европе “проблемы”

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат”, и запросил у премьера информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях на территории Беларуси.

Он также назвал европейцев и американцев “последними мерзавцами” в связи с тем, что они якобы ничем не помогли визита в Швейцарию благодарил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса за поддержку, оказываемую Беларуси в связи с пандемией, включая целевые поставки медицинского инвентаря.

В Германии приостановили разрешение на строительство “Северного потока – 2

Из-за иска экологов о вреде трубопровода окружающей среде, разрешение на строительство не имеет силы до конца мая. Дальнейшее решение будет принимать суд.

Колесников подтвердил, что создает новую партию

Экс-регионал Борис Колесников подтвердил, что создает собственную политическую партию, ранее его пресс-служба это опровергала. Политсила будет называться “Украина – наш дом”.

В Мексике обрушился мост метро с поездом

В столице Мексики, городе Мехико 3 мая обрушился мост метро в момент прохода поезда. Погибли 20 человек, около 70 получили ранения.

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