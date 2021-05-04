Мнение: Саудиты на пути восстановления отношений с Асадом

Саудиты на пути восстановления отношений с Асадом

Глава Саудовского Главного разведывательного управления генерал Халид Аль-Хумайдан посетил Дамаск и встретился с президентом Асадом и главой Управления национальной безопасности генерал-майором Али Мамлуком для переговоров о возобновлении работы посольства Саудовской Аравии после праздника Курбан-байрам, сообщает газета «Рай аль-Юм».

Неформальные контакты по линии спецслужб, Сирия и Саудовская Аравия поддерживают с 2018-2019 года.

Как пишут, открытие посольства Саудовской Аравии в Дамаске задерживается из-за внутренних разногласий по этому поводу в самой Саудовской Аравии.

Саудиты на текущем этапе практически полностью свернули поддержку "зеленой оппозиции" (она сейчас по большей части сидит на подсосе у "друга Реджепа") и готовы обсуждать с Дамаском вопрос формирование приемлемой легальной оппозиции, которую Дамаск был бы готов признать и допустить к политической деятельности.

Утверждается, что саудиты прекратили официальные отношения с органами сирийской оппозиции и якобы закрыли штаб-квартиру высшего оппозиционного совета в Эр-Рияде. В общем, всеми силами стараются показать, что с практикой поддержки террористов на территории Сирии они покончили.

Саудиты принципиально согласны способствовать возвращению Сирии в Лигу Арабских Государств уже на ближайшей сессии ЛАГ, которая ориентировочно пройдет в Алжире, если из-за коронавируса ее не перенесут. Ранее, на тему восстановления Сирии в ЛАГ позитивно высказывались ОАЭ и Египет. Стоит отметить, что Асад ранее дал понять, что не будет напрашиваться в организацию из которой Сирию выгнали. Вот если ЛАГ сама пересмотрит свое решение об исключении Сирии и попросит Дамаск вернуться, в этом случае ответ Асада будет позитивным. Пока что продолжаются дипломатические танцы вокруг этого вопроса. Россия и Иран разумеется поддерживают процесс возвращения Сирии в ЛАГ, так как это окончательно фиксирует политическую победу Асада и восстановление его международной легитимности. Вполне понятно, что открытие Саудовской Аравией посольства в Дамаске на Ближнем Востоке будет выглядеть очевидным признанием со стороны саудитов, что Асад победил. Но это уже скорее формальность, о том, что Асад остается саудиты говорили еще в 2018-м году.

Причины такой коррекции курса Саудовской Аравии на поверхности.

1. Эр-Рияд сейчас пытается выйти на компромисс с Ираном, артикулируя желание нормализовать отношения. Шаг в сторону легитимизации Асада, это сигнал Ирану, что Эр-Рияд готов пойти на конкретные шаги, которые покажут "добрую волю". Иран на официальном уровне отмечает эти "знаки внимания", но регулярно заявляет, что этого мало и Саудовской Аравии надо предпринимать больше усилий, чтобы стремление к миру выглядело искренним. Причины жесткой позиции Тегерана понятны – у него сейчас преимущество в гибридной войне против Саудовской Аравии и если мир будет заключен, то Иран хочет заключить его на максимально выгодных для себя условиях Асад в этом случае может рассчитывать не только на возвращение в ЛАГ и укрепление внешней легитимности, но и на определенную помощь монархий персидского залива в восстановлении страны.

2. Также на действия Эр-Рияда влияет турецкий фактор. На текущей этапе Эрдогана в Эр-Рияде не любят куда как больше, чем Асада. Там никто не забыл о роли Турции в деле с убийством Хашогги – именно турки фактически записали убийство и потом дозированно сливали фрагменты прослушки в сеть, фактически шантажируя Мохаммеда бин Салмана угрозой слить все записи, которые указывали бы на его причастность. Еще в 2018 году на встрече в Каире с главами разведок Израиля, Иордании и Египта, саудиты согласились с тем. что Турция представляет угрозу. Так что укрепление положения Асада это в том числе и сдерживание турецкой экспансии.

3. Мешать этому курсу будут США и Израиль, так как восстановление отношений Сирии и Саудовской Аравии разрушает курс США на политическую и экономическую изоляцию Сирии. С точки зрения Израиля, такой шаг Эр-Рияда лишь усилит позиции Ирана в Сирии. Поэтому не удивлюсь, что решение об открытии посольства попытаются отложить или торпедировать.

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